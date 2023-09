Militar italiano vai liderar missão de apoio da UE à Líbia

DERNA, 16 SET (ANSA) - O tenente-coronel da Aeronáutica da Itália Fabio Carnicchia foi nomeado líder da equipe do Mecanismo Europeu de Proteção Civil que chegará neste domingo (17) em Derna, na Líbia.

O dever do grupo será coordenar a assistência oferecida pelos países da União Europeia, garantir os contatos com as Nações Unidas, e identificar todos os setores para possíveis intervenções do Mecanismo, em apoio às autoridades locais.