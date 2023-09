'Música é metáfora da vida', diz papa Francisco

VATICANO, 16 SET (ANSA) - O papa Francisco recebeu neste sábado (16) os participantes do "Christmas Contest", concurso musical ligado ao Concerto de Natal do Vaticano, e declarou: "Compor música é uma metáfora da vida, em que precisamos tanto nos sintonizar harmoniosamente com os outros, com a sociedade e com suas leis, quanto dar espaço à originalidade do modo de ser e de se exprimir de cada um".

"Vocês são compositores! E a composição é uma arte que requer esforço, que requer, por um lado, conhecimento da música com suas regras e sua linguagem e, por outro, capacidade de dar voz às perguntas, inspirações e desejos do coração", complementou Francisco.