Protestos e prisões no Irã marcam 1 ano da morte de Mahsa Amini

TEERÃ, 16 SET (ANSA) - As forças de segurança do Irã abriram fogo contra manifestantes em Teerã, na ocasião do primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini, a jovem que perdeu a vida após ter sido presa por não usar corretamente o véu islâmico.

Vídeos da reação à manifestação foram publicados nas redes sociais.