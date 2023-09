Sainz conquista pole em Singapura; Leclerc fica em 3º

MARINA DA BAÍA, 16 SET (ANSA) - Confirmando o bom desempenho nos treinos livres, Carlos Sainz conquistou a pole position do GP de Singapura no classificatório deste sábado (16), com um tempo apenas 0,072 segundo melhor que o do segundo colocado, George Russell, da Mercedes.

Charles Leclerc, que nos últimos momentos chegou a manter a segunda colocação, terminou o treino em terceiro lugar, com diferença de apenas 0,007 segundo.