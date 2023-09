UE avança rumo ao Pacto de Estabilidade

A Itália recebe, então, uma importante abertura à solicitação de separar, pelo menos durante o período do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR), ou seja, até 2026, uma parte dos investimentos relacionados à recuperação e aos principais gastos de defesa para a guerra na Ucrânia.

No entanto, seria necessário definir detalhadamente a proporção ou um possível limite para essa separação, e até se fala apenas de "aberturas" ou mesmo "aberturas tímidas" por parte da Alemanha. Mas, sem dúvida, é um passo adiante também para Roma.

Em resumo, é um "resultado importante", nas palavras do Comissário Europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Todos os Estados da UE querem "acelerar e, portanto, intensificar enormemente o trabalho para alcançar este acordo", explicou, mostrando a "vontade" necessária para depois transformar o compromisso em decisões.

Até mesmo a anfitriã Nadia Calviño, vice-presidente espanhola, reivindicou esse "grande sucesso".

A ideia é tentar alcançar um consenso político sobre a reforma já em outubro ("talvez", disse Calviño), chegando a completar o acordo técnico sobre o texto em novembro, para que o processo institucional (o diálogo tripartite com o Parlamento Europeu) termine no final do ano e a aprovação seja alcançada no final da legislatura europeia, para ter o novo pacto no próximo ano.