Carlos Sainz vence GP de Singapura; Leclerc fica em 4º

O pódio é completado por Lando Norris, da McLaren; e Lewis Hamilton, da Mercedes.

Charles Leclerc conseguiu defender a terceira e a segunda posição na maior parte da corrida, mas acabou ultrapassado e terminou em quarto.

O resultado encerra uma sequência de vitórias de Max Verstappen, que apesar da boa recuperação após ter partido em 11º, cruzou a linha de chegada em quinto.

Os pilotos voltam a competir no próximo domingo (24) no GP do Japão, às 2h (horário de Brasília). (ANSA).

