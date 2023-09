Especialistas descobrem nova obra-prima de Rafael

A pintura, óleo sobre madeira de álamo, datada de 1504, 46 cm por 34 cm, pertencente a uma coleção privada no exterior, está no centro de um estudo que será publicado na próxima semana na revista científica "Open Science, Art and Science", com o título "A Madalena de Rafael ou quando o discípulo supera o Mestre".

Os resultados foram apresentados durante uma conferência internacional em Pergola (Pesaro Urbino) "A Beleza Ideal - A visão da perfeição de Rafael Sanzio", que contou com a participação de especialistas como a Irmã Maria Cecília Visentin, professora especializada em iconografia religiosa da Ordem dos Servos de Maria; Annalisa Di Maria, uma das maiores especialistas internacionais em Leonardo da Vinci e no Renascimento italiano, especializada na corrente neoplatônica, e, na parte científica, o professor emérito Jean-Charles Pomerol da Sorbonne, ex-reitor da Universidade Pierre e Marie Curie, e Andrea da Montefeltro, pesquisador e escultor.

Para eles, trata-se de "um supremo resultado artístico do Renascimento italiano", uma redescoberta da obra-prima de Rafael.

Há uma versão do retrato de Madalena (na Galeria Palatina), autenticada como sendo de autoria de Perugino, e outra na Villa Borghese. Mas a versão de Rafael é considerada muito superior, do ponto de vista estilístico e técnico, pela graça e harmonia da composição e pelo uso do esfumado que evidencia a influência de Leonardo da Vinci no jovem pintor de Urbino.

Reforçando a atribuição a Rafael, há o uso da técnica de esfumaçamento para transferir o desenho preparatório (sempre usada pelo urbiniano, nunca por Perugino), identificada por análises laboratoriais realizadas pela A.R.T. & Co, da Universidade de Camerino com sede em Ascoli Piceno.

E então a presença de 'pentimenti' (alterações) e os materiais: uma preparação do suporte com uma mistura de gesso e cola animal, camadas de óleo e biaca, pigmentos como verde-acinzentado, ocre e terras, pó de vidro e laca usada para esmaltes, essenciais na criação dos esfumados, tipicamente rafaelescos, pigmentos compatíveis com a paleta do "divino pintor".