'Há diferença entre derrota e paz', diz Stoltenberg sobre Papa

ROMA, 17 SET (ANSA) - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) declarou, em entrevista à emissora italiana Rai 3, que a contraofensiva ucraniana "avança gradualmente": "A Ucrânia lançou uma contraofensiva que obviamente todos esperavam que fosse mais rápida, mas está ganhando terreno".

Ele reforçou que todas as guerras são "imprevisíveis" e acrescentou que "quanto mais forte for a Ucrânia no campo de batalha, mais território conseguirá liberar, e mais forte será na mesa de negociações".