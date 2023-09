Lula e presidente cubano fazem reunião bilateral

HAVANA, 17 SET (ANSA) - Após o discurso na cúpula do G77 em que condenou o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste sábado (16), em Havana, com o presidente do país, Miguel Díaz-Canel.

O líder caribenho agradeceu pelo apoio no discurso, em que Lula classificou o bloqueio como ilegal.