Lula quer se reunir com Zelensky em Nova York

O mandatário brasileiro deve se reunir na quarta-feira (20) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com quem já teve um encontro em fevereiro na Casa Branca.

As consultas entre brasileiros e ucranianos começaram na semana passada, mas ainda não há nenhuma "certeza" sobre o encontro, disse uma fonte do PT consultada pela ANSA.

Lula e Zelensky tentaram se reunir há quatro meses, durante a Cúpula do G7 no Japão, mas a conversa acabou não ocorrendo, com os dois lados se culpando mutuamente pelo fracasso. No entanto, na última quinta (14), os ministros das Relações Exteriores Mauro Vieira e Dmytro Kuleba dialogaram por telefone.

"Ao tratar dos recentes desdobramentos do conflito naquele país, o chanceler Vieira reiterou a posição brasileira em favor do respeito à integridade territorial da Ucrânia", diz um comunicado divulgado pelo Itamaraty.

Lula defende a paz e um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, tema que deve estar em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

