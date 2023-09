Missão italiana na Assembleia Geral da ONU focará em migração

Boa parte da agenda será dedicada à África, uma prioridade para a política externa italiana, e aos Bálcãs Ocidentais, uma região onde o país desempenha cada vez mais um papel de destaque para apoiar sua integração na União Europeia, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Na segunda-feira, 18 de setembro, Tajani liderará a delegação italiana na sede das Nações Unidas, intervindo na Cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma importante oportunidade de diálogo entre os principais líderes internacionais sobre como acelerar a implementação da Agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável até 2030.

No mesmo dia, o vice-premiê presidirá uma reunião de trabalho com os ministros das Relações Exteriores da Albânia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Eslovênia.

Ainda na segunda-feira, haverá uma reunião com os homólogos da Etiópia, Eritreia e Somália para discutir as questões do nordeste africano a nível socioeconômico e os efeitos na questão migratória e possíveis colaborações regionais.

Na terça-feira (19), ao lado da premiê Giorgia Meloni, Tajani estará presente na abertura do debate geral.

Entre outros principais compromissos agendados, Tajani presidirá a reunião ministerial do grupo "Uniting for Consensus" - no qual a Itália desempenha o papel de coordenador desde a criação do grupo - sobre o processo de reforma do Conselho de Segurança da ONU.