Papa Francisco faz chamado à responsabilidade sobre migração

O pontífice falou da viagem que fará entre a próxima sexta e o sábado (22 e 23) em Marselha, para a conclusão do Rencontres Mediterraneennes: "É uma cidade rica de povos, chamada a ser porto de esperança. Uma bela iniciativa, que reverbera em importantes cidades do Mediterrâneo, promovendo caminhos de paz, colaboração e integração, com especial atenção ao fenômeno migratório".

Francisco chamou os presentes à responsabilidade sobre a emergência, alertando que os migrantes não são números, mas "pessoas concretas com suas dignidades": "Essencialmente, são irmãos". (ANSA).

