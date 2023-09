Queda de avião militar mata menina de 5 anos na Itália

Todos exceto Laura, que morreu no local, foram levados ao hospital.

O pai dela, Paolo Origliasso, recebeu alta na manhã deste domingo. A mãe está sob observação e pode precisar de cirurgia plástica para as queimaduras sofridas no braço.

O menino segue internado, com queimaduras em 30% do corpo, mas com estado de saúde considerado estável e acompanhamento psicológico.

O piloto se salvou saltando de paraquedas.

Ainda durante o voo, ele percebeu um problema no motor e comunicou ao controle, anunciando que deixaria a formação e acionando o dispositivo de ejeção da cabine.

Uma das suspeitas é de que a aeronave tenha sido atingida por um pássaro.