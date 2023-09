Von der Leyen visita Lampedusa e apresenta plano de apoio da UE

LAMPEDUSA, 17 SET (ANSA) - Apoio da Frontex - agência da União Europeia para controle de fronteiras - e outras estruturas europeias às repatriações, às patrulhas e à luta contra os traficantes, reforçando a vigilância no mar e avaliando a possibilidade de novas missões; e a criação de corredores humanitários para gerar alternativas reais às chegadas ilegais: essas são algumas das principais iniciativas previstas no plano de ação de 10 pontos da União Europeia apresentado neste domingo (17) pela presidente do poder Executivo do Bloco, Ursula von der Leyen, durante sua visita a Lampedusa.

A ilha italiana está em estado de emergência diante de sucessivos recordes de desembarques de migrantes pela rota do Mediterrâneo central.