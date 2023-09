Anúncio das leis raciais de Mussolini completa 85 anos

TRIESTE, 18 SET (ANSA) - "A história nos ensina que os impérios são conquistados com armas, mas são mantidos com prestígio, e para o prestígio é necessário uma clara e severa consciência racial que estabeleça não apenas diferenças, mas superioridades bem definidas": A referida superioridade era a italiana em relação aos judeus.

Era 18 de setembro de 1938, e Benito Mussolini, no Palácio do Governo, anunciou as Leis Raciais. Não só para a Praça da Unidade da Itália lotada, mas para toda a Itália.