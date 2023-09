Após goleada, Milan passa por crise em semana de Champions

SÃO PAULO, 18 SET (ANSA) - A goleada sofrida pelo Milan no clássico diante da Internazionale abriu a primeira crise do clube na atual temporada, mas os rossoneri não terão muito tempo para se lamentar, pois pegarão amanhã (18) o Newcastle pela Liga dos Campeões.

A derrota por 5 a 1 no Derby della Madonnina machucou os torcedores, principalmente da maneira como aconteceu. A Inter soube explorar as vulnerabilidades do rival e o colocou em dificuldades durante os 90 minutos.