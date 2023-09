Autor de ataque contra Pablo Marí pega 19 anos de cadeia

Após cumprir a sentença, Tombolini ainda terá de respeitar três anos de liberdade monitorada.

O crime ocorreu em 27 de outubro, em uma loja do Carrefour na cidade de Assago, nos arredores de Milão, e terminou com um funcionário do mercado morto, Luis Fernando Ruggieri.

Já Pablo Marí, ex-Flamengo, sofreu ferimentos graves enquanto fazia compras com a família e teve de passar por uma cirurgia em dois músculos das costas. Ele só voltaria a jogar no fim de dezembro, após quase dois meses de recuperação.

Tombolini também foi condenado a pagar 30 mil euros (R$ 156 mil) para o pai de Ruggieri e 15 mil euros (R$ 78) para cada um dos feridos. Desempregado, o réu já tinha histórico de distúrbios psiquiátricos, mas uma perícia apontou que ele era capaz de entender e querer no momento do crime.

A defesa, no entanto, alegava que ele era incapaz de compreender o que estava fazendo devido a uma forma de esquizofrenia.

O Ministério Público, que havia pedido uma condenação a 20 anos de reclusão, reconheceu que o réu "deve ser tratado, e não acabar na cadeia". Tombolini ficará em regime de prisão domiciliar em uma comunidade protegida ao menos até a sentença se tornar definitiva. (ANSA).