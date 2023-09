Biden troca prisioneiros e impõe sanções ao Irã

"Hoje, cinco americanos inocentes detidos no Irã finalmente voltam para casa. Eles se reunirão com seus entes queridos, após suportarem anos de agonia, incerteza e sofrimento", declarou o presidente, renovando o apelo para que todos os cidadão dos EUA não viajem ao Irã, pois é "muito arriscado para quem possui passaporte americano".

Siamak Namazi, Morad Tahbaz, Emad Sharghi e outros dois tinham dupla cidadania, mas o Irã não reconhece a americana e os considerava cidadãos iranianos.

Namazi, um empresário, foi preso em 2015 e condenado a dez anos de prisão por espionagem, enquanto Tahbaz, que também possui nacionalidade britânica, foi acusado de "conspirar com a América".

Os outros dois, que preferiram manter o anonimato, provavelmente são uma pesquisadora e um empresário.

Os cinco iranianos, "todos culpados de delitos menores", como afirmaram fontes da administração dos EUA, chamam-se Reza Sarhangpour e Kambiz Attar Kashani, ambos acusados de violar as sanções dos EUA; Kaveh Lotfolah Afrasiabi, considerado um agente do governo de Teerã; Mehrdad Moein Ansari e Amin Hasanzadeh, culpados por colaborar com o Ministério da Defesa e as forças armadas iranianas.

Namazi, um dos cinco americanos libertados pelo Irã, agradeceu a Biden pelas "difíceis decisões" que levaram à sua libertação e por "colocar a vida dos cidadãos americanos acima da política".