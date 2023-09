Fernando Haddad lança 'títulos verdes' em Nova York

"O Brasil tem toda condição de contribuir com a transformação da economia no sentido da descarbonização", declarou Haddad após apresentar os primeiros títulos fora do Brasil durante um evento organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Segundo Haddad, que integra a comitiva oficial junto da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva e outros 11 funcionários, os recursos obtidos serão não só para exportar "energia limpa", mas também para usar essa energia na "produção de bens" manufaturados no Brasil.

"A receptividade [dos títulos] é a melhor possível porque esses recursos estão carimbados para financiar projetos sustentáveis com taxas de juros mais convidativas das que nós temos hoje", acrescentou ele.

De acordo com o ministro da Fazenda, "os inversionistas ficaram de 'queixo aberto' frente à queda do desmatamento na Amazônia nos primeiros meses do governo Lula.

A expectativa é de que o presidente brasileiro fale da defesa da floresta e do combate às mudanças climáticas nesta terça-feira (19) no discurso de abertura da 78ª Assembleia da ONU e no encontro com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, na quarta-feira (20). (ANSA).