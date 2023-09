Governo italiano estende prazo para repatriar migrantes ilegais

"A presença da Europa nas fronteiras mais expostas à imigração ilegal em massa sublinha que as de Lampedusa são não só as fronteiras italianas, mas também as europeias. Agora o governo seguirá com grande atenção, passo a passo, os compromissos que a Europa assumiu com a Itália, a partir do compromisso de libertar rapidamente os recursos fornecidos pelo memorando com a Tunísia", afirmou.

Por fim, o governo italiano dará um mandato ao ministério da Defesa para criar estruturas para deter migrantes ilegais o mais rápido possível. (ANSA).

