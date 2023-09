Itália destinará parte de arrecadação do Pantheon para pobres

ROMA, 18 SET (ANSA) - O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, afirmou que parte do dinheiro arrecadado com a venda de ingressos para o Pantheon, em Roma, será destinado para as pessoas mais pobres da capital.

De acordo com o político, o edifício mais bem conservado da Roma Antiga recebeu 200 mil visitantes em agosto, o que rendeu um lucro de cerca de um milhão de euros.