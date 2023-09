Lula e Zelensky devem se reunir na quarta em Nova York

As autoridades brasileiras teriam oferecido fazer a reunião no hotel onde Lula está hospedado, mas o local ainda não foi definido.

Este deve ser o primeiro encontro prescencial dos politicos, que já se falaram por telefone em março passado.

As consultas entre brasileiros e ucranianos para o possível encontro desta quarta teriam começado na semana passada.

O mandatários tentaram se reunir há quatro meses, durante a Cúpula do G7 no Japão, mas a conversa acabou não ocorrendo, com os dois lados se culpando mutuamente pelo fracasso.

No entanto, na última quinta (14), os ministros das Relações Exteriores Mauro Vieira e Dmytro Kuleba dialogaram por telefone.

"Ao tratar dos recentes desdobramentos do conflito naquele país, o chanceler Vieira reiterou a posição brasileira em favor do respeito à integridade territorial da Ucrânia", diz um comunicado divulgado pelo Itamaraty.