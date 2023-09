Lula se reúne com presidente da Suíça em Nova York

E ainda descobri que Alain Berset já morou em Olinda", disse o mandatário, nas redes sociais.

Lula é o presidente temporário do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Ainda nesta segunda, Lula deve se reunir com o ex-premiê do Reino Unido, Gordon Brown, do Partido Trabalhista, de acordo com agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. (ANSA).

