Mattarella inaugura ano letivo em cidade afetada por enchentes

Por fim, Mattarella defendeu "uma ação abrangente a diferentes níveis, com políticas que visem investir nos jovens e no futuro, com intervenções estruturais para reduzir as disparidades entre territórios, com estratégias para ampliar oportunidades e caminhos de integração e solidariedade e com repressão de crimes".

A tragédia que atingiu a região da Emilia-Romagna, no norte da Itália, deixou 15 mortos e, ao menos, 7 bilhões de euros em danos. (ANSA).

