Meloni discursará na ONU na quarta; foco será migração

Um dos compromissos centrais da missão será o encontro com o secretário-geral Antonio Guterres, com quem a premiê deve pedir um "plano ONU" para a África, para reforçar a ação internacional nos países de origem e trânsito dos migrantes ilegais.

Ela também deve ter outras reuniões às margens do evento, como com o presidente turco, Recep Tayyp Erdogan; e com o presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune.

A agenda oficial da primeira-ministra prevê que ela acompanhe a abertura do debate geral, com os discursos de Guterres, do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Joe Biden.

Durante a tarde, ela colocará uma coroa de flores na Columbus Circle, rotatória no bairro em homenagem a Cristóvão Colombo, na presença de representantes da Columbus Citizen Foundation e outras associações ítalo-americanas.

Quarta-feira será a vez da primeira-ministra fazer a sua estreia no Conselho de Segurança dedicado à Ucrânia, presidido pelo primeiro-ministro albanês Edi Rama, que é o presidente rotativo, às 11h (horário local).

A reunião bilateral com Guterres será às 16h55 (horário local). (ANSA).