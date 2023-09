Ministro francês visitará Itália, mas recusa acolher migrantes

"Não podemos fazer mais nada, senão não teremos a situação migratória sob o nosso controle", declarou a alemã, comentando um dos 10 pontos do plano de ação da UE.

Ao todo, o centro de acolhimento da ilha de Lampedusa, que tem capacidade para 350 pessoas, está superlotado e abriga atualmente cerca de 1,3 mil migrantes.

Hoje, inclusive, as transferências programadas para esvaziar a estrutura foram, de fato, canceladas porque a zona de trânsito do Porto Empedocle está lotada. Os migrantes que acabam de desembarcar no cais de Favarolo continuam a chegar ao centro do bairro de Imbriacola.

Pelo menos 100 pessoas já conseguiram sair do local, mas ainda há preocupação devido à indisponibilidade de linhas de ônibus privados para fazer os deslocamentos para o norte da Itália, o que agrava a situação de superlotação. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.