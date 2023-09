ONU revisa para baixo número de mortes na Líbia; UE envia ajuda

O novo documento, que cita a Organização Mundial da Saúde (OMS), afirma ainda que mais de 9 mil pessoas continuam desaparecidas.

"Usaremos os dados recentemente verificados da OMS", disse Farhan Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU, à CNN, observando que "em muitas tragédias diferentes acabamos por rever os nossos números".

A Líbia foi palco de As agências das Nações Unidas, inclusive, estão trabalhando contra o tempo para evitar a propagação de doenças na cidade líbia de Derna, uma das mais afetadas pela tragédia, para evitar "uma segunda crise devastadora" na região, informou a ONU.

Em comunicado, a missão de apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL) reforçou que equipes de nove agências da entidade estiveram no terreno em Derna e em outras cidades do leste da Líbia para prestar ajuda e apoio às pessoas afetadas pela tempestade Daniel.

"As autoridades locais, as agências humanitárias e a equipe da OMS estão todas preocupadas com o risco de propagação de doenças, incluindo água contaminada e falta de higiene", diz a nota.

Nos últimos dias, as equipes da Unicef forneceu "kits médicos de emergência" aos serviços básicos para apoiar 15 mil pessoas durante três meses.