Papa Francisco recebe novo embaixador russo no Vaticano

VATICANO, 18 SET (ANSA) - O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (18), em audiência privada, o novo embaixador da Rússia no Vaticano, no momento em o país acenou para um possível diálogo com enviado do religioso para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, Ivan Soltanovsky apresentou suas credenciais ao Pontífice, marcando o início oficial de sua missão no Vaticano. O diplomata substituirá o embaixador Alexander Avdeev, com que o líder da Igreja Católica se reuniu em 25 de fevereiro de 2022.