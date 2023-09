Papa pede fim de guerra e volta ao diálogo em evento com Clinton

"É hora de encontrar a mudança da paz, a mudança da fraternidade. É hora de cessarem as armas. De voltarmos ao diálogo, à diplomacia. É por isso que repito: não à guerra. Não à guerra", declarou o Pontífice em espanhol.

De acordo com o religioso, "é importante difundir a cultura do encontro, a cultura do diálogo, a cultura da escuta e da compreensão", além de ser "necessário partilhar opiniões sobre como contribuir para o bem comum e como não deixar de lado as pessoas mais vulneráveis, como as crianças".

Francisco aproveitou para lembrar que os menores estão na origem "do nosso encontro", da missão e do trabalho do Hospital Infantil Bambino Gesù, em Roma, ressaltando que só juntos será possível curar o planeta.

"Todos sabemos que vivemos numa época em mudança. Só juntos poderemos sair melhores dela. Juntos. Só juntos podemos curar o mundo de um anonimato que é a globalização da indiferença", enfatizou.

O líder da Igreja Católica citou Clinton, dizendo que ele enumerou os diversos desafios do mundo, como as alterações climáticas, as crises humanitárias que afetam os migrantes e refugiados, os cuidados infantis e muitos outros.

"A eles acrescentaria o vento da guerra que sopra sobre o mundo, alimentando com o espírito de guerra o que muitas vezes chamei de terceira guerra mundial fragmentada", observou.