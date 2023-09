Presidência da UE espera concluir acordo com Mercosul

Já o Brasil, que ocupa a presidência rotativa do Mercosul, questiona um documento adicional sobre meio ambiente proposto por Bruxelas e o trecho do acordo que permite a participação de empresas europeias em licitações governamentais no bloco sul-americano.

"Como presidência do Conselho da UE, esperamos avançar e concluir o acordo", disse o ministro da Agricultura da Espanha, Luis Planas, ao chegar em Bruxelas para uma reunião ministerial do bloco europeu.

Segundo ele, o tratado com o Mercosul é "muito importante para a União Europeia", levando em conta "não apenas os fluxos comerciais, mas também a situação geopolítica".

Já os chanceleres do Mercosul devem se reunir nesta segunda em Nova York, nos EUA, para falar sobre as negociações com a UE.

