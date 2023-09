Rússia defende reforma do Conselho de Segurança

"O Conselho de Segurança da ONU necessita de uma transformação de tal modo que seja maximizada a eficácia desse organismo internacional extremamente importante. Isso requer, obviamente, o consenso de todos os participantes e uma maior inclusividade", declarou Peskov, segundo a agência de notícias Ria Novosti.

O Brasil é membro não permanente do Conselho, e tem a demanda antiga por um assento permanente.

Após a expansão do Brics de cinco para 11 membros, o presidente Lula pediu apoio dos demais países do bloco para a reforma do organismo, e declarou anteriormente que pediria também o apoio de Joe Biden. (ANSA).

