São Paulo e Enel X apresentam frota de 50 ônibus elétricos

"Somos o distribuidor da energia elétrica em São Paulo e estamos fazendo todo o possível para ser um parceiro do desenvolvimento da cidade, entregando nossa energia e todo o know-how da empresa", disse Nicola Cotugno, country manager da Enel no Brasil, em entrevista à ANSA durante o evento na Praça Charles Miller.

Já o responsável pela Enel X Brasil, Francisco Scroffa, afirmou que não tem dúvidas de que "São Paulo será a capital do transporte público elétrico". "Aqui no Brasil, temos uma matriz de energia renovável espetacular. E também temos fabricação local dessa tecnologia, o que vai abastecer o país todo. Mas também por que não exportar essa tecnologia para outros países? Somos ambiciosos, isso é só o começo", acrescentou.

A Enel X será responsável por uma solução integrada de mobilidade elétrica, no âmbito de uma parceria com as operadoras de ônibus Ambiental, Transppass, Transvida, e Transwolff e com a fabricante Caio/Eletra.

Essa solução inclui a infraestrutura de recarga nas garagens das operadoras, carregadores da Enel X Way e toda a tecnologia para o suporte ao monitoramento dos veículos elétricos. A Enel Trading, comercializadora do grupo, disponibilizou também uma oferta de energia renovável certificada no mercado livre para atender à demanda para a recarga.

O investimento da Enel X nessa primeira etapa do projeto é de cerca de 30 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 160 milhões, e já há negociações com outros operadores e montadoras homologadas pela SPTrans, gestora do transporte público em São Paulo, para aumentar a frota elétrica da cidade até o fim de 2024.

Além disso, o projeto também poderá servir como vitrine para levá-lo a outras metrópoles brasileiras. "A gente está discutindo com muitas outras prefeituras no Brasil, outras grandes cidades, então acreditamos que é um primeiro passo importante. São Paulo tem uma frota de 15 mil ônibus, então começar daqui significa ter uma agenda relevante", declarou Cotugno à ANSA.