MILÃO, 19 SET (ANSA) - O Milan pressionou o Newcastle nesta terça-feira (19), no estádio Giuseppe Meazza, na Itália, mas não conseguiu vencer em sua estreia no "grupo da morte" da Liga dos Campeões. O heptacampeão do torneio dominou a partida, mas ficou no empate em 0 a 0. (ANSA).