Armênios de Nagorno-Karabakh pedem trégua ao Azerbaijão

O Azerbaijão declarou que só vai encerrar a operação militar se os separatistas armênios depuserem as armas, mas se disse aberto a iniciar tratativas na cidade azeri de Yevlakh, a 265 quilômetros da capital Baku.

A incursão acontece após o Azerbaijão ter reportado a morte de quatro policiais e dois civis em explosões de minas em Nagorno-Karabakh, episódios que o país atribui a "terroristas" pró-Armênia.

"Estamos assistindo ao Azerbaijão se mover para a eliminação física da população civil e a destruição dos alvos civis", disse à ANSA Sergei Ghazaryan, ministro das Relações Exteriores da autoproclamada República de Artsakh, nome dado à área sob controle dos armênios.

A Rússia, fiadora do cessar-fogo que interrompeu uma guerra de seis semanas entre Azerbaijão e Armênia em 2020, se disse "preocupada com a repentina escalada" da tensão, enquanto o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, cobrou que a operação militar seja "interrompida imediatamente para permitir um diálogo autêntico".

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu com seu homólogo do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, e destacou a "necessidade de diálogo e moderação".

Até o momento, as autoridades de Nagorno-Karabakh relatam as mortes de pelo menos duas pessoas, incluindo um menino, nos bombardeios do Azerbaijão. (ANSA).