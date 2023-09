Azerbaijão bombardeia região separatista de Nagorno-Karabakh

Já os separatistas de Nagorno-Karabakh denunciaram a "violação do regime de cessar-fogo" por parte do Azerbaijão em toda a linha de contato, com "ataques de mísseis e artilharia". Enquanto isso, o governo da Armênia disse que não possui tropas na região.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Moscou está "preocupada com a repentina escalada" da tensão e cobrou o respeito à trégua.

Azerbaijão e Armênia já guerrearam durante cerca de um mês e meio pela posse de Nagorno-Karabakh em 2020, mas um cessar-fogo em vigor desde 10 de novembro daquele ano interrompeu o conflito, que deixou de milhares de mortos.

A disputa entre os dois países remete ao fim da década de 1980, em meio ao desmantelamento da União Soviética. Na guerra de 2020, o Azerbaijão retomou o controle de uma parcela do território de Nagorno-Karabakh, incluindo a importante cidade de Shusha, mas outras partes seguem sob poder de separatistas armênios, incluindo Stepanakert, principal município da região.