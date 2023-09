Biden reafirma apoio à Ucrânia: 'Só Rússia pode acabar guerra'

"Os EUA investiram mais de US$ 100 bilhões para melhorar a segurança alimentar no mundo e combater doenças. Mas nós todos temos que fazer mais. Precisamos preencher as lacunas abertas pela pandemia, precisamos lidar com as dívidas de países de renda média e pequena", afirmou.

Neste contexto, Biden pediu que uma missão internacional seja enviada ao Haiti "o mais rápido possível" e reiterou seu apoio nos esforços para combater as mudanças climáticas, citando as enchentes na Líbia e os incêndios na Europa como resultados da mudança do clima.

"Desde o primeiro dia do meu governo, os EUA tratam essa crise como a ameaça existencial que é, não só para nós, mas para toda a humanidade. Esses retratos contam uma história urgente do que nos aguarda se falharmos em reduzir a dependência de combustíveis fósseis", disse.

Por fim, o líder americano defendeu a proteção a minorias e reforçou que "não podemos sacrificar a Declaração (Universal) dos Direitos Humanos". "Todos se uniram em nome desses direitos.

Não podemos virar as costas a eles. Precisamos trabalhar para que mulheres, crianças, indígenas e minorias tenham direitos fundamentais. LGBTQIA+ não podem ser discriminados por serem quem são", concluiu. (ANSA).