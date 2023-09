Candidata à presidência do Equador denuncia suposto ataque

Segundo a publicação, o partido Revolução Cidadã, legenda de esquerda fundada e liderada pelo ex-presidente Rafael Correa, revelou ter descoberto no mês passado um plano de ataque à candidata, mas as autoridades agiram a tempo e frustraram o crime.

González explicou que várias pessoas foram detidas em posse de armas e drogas, sendo que uma delas teria confessado que carregava em sua mochila três granadas, cujo objetivo era detoná-las em meio a um grupo político do partido.

Desta forma, ela precisou aceitar escolta das Forças Armadas e decidiu usar colete à prova de balas.

Acompanhada de seu companheiro de chapa, Andrés Arauz, e de um grupo de militantes, a candidata equatoriana apresentou uma denúncia formal ao MP e instou o órgão a realizar investigações oportunas.

Além disso, González pediu autorização para as autoridades para participar do inquérito, na tentativa de esclarecer "quem está por trás do ataque fracassado.

A nova denúncia chega após o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, conhecido por denunciar casos de corrupção e infiltração do narcotráfico quando era jornalista, ser assassinado no último dia 9 de agosto, em Quito.