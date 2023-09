Exportações da Itália mantêm 'boa saúde' apesar de desaceleração

As maiores altas foram registradas para mercados fora da União Europeia, com destaque para Arábia Saudita (+19,8%), México (15,7%), Turquia (+13,1%), Emirados Árabes Unidos (+12,6%), Índia (12,2%), Brasil (+8,5%), Canadá (+7,5%) e Estados Unidos (+5,8%).

Nos últimos cinco anos, o peso das exportações na composição do PIB italiano continuou a crescer, atingindo 37,2% em 2022, acrescentou o diretor de internacionalização da Farnesina.

No ano passado, a Itália bateu recorde em exportações, com 624 bilhões de euros, alta de 20% sobre 2021.

"Somos o oitavo país exportador do mundo, o segundo da Europa em termos de valor agregado industrial, com taxas de crescimento superiores às das principais economias globalizadas. No setor mecânico, por exemplo, representamos mais de 5% das exportações mundiais", frisou.

A estratégia do Ministério das Relações Exteriores se concentra no aumento da diversificação geográfica das exportações e do número de empresas italianas que vendem produtos para outros países.

Uma das das ferramentas utilizadas é o financiamento subsidiado, com um fundo público que permite o desembolso de empréstimos para a internacionalização com taxas reduzidas e aportes a fundo perdido de 10% para investimentos em transição digital e energética, inserção em mercados externos e participação em feiras internacionais.