Festival de Cinema Brasileiro de Milão chega à 10ª edição

Outro destaque, no dia 4 de outubro, é a exibição de "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho, que retrata a juventude do Amazônia urbana do Acre em meio ao crime organizado.

Entre os flashbacks, no dia 8 de outubro, será a vez de "A luneta do tempo", produção do cantor e compositor Alceu Valença, que apareceu no festival de 2015.

Já o encerramento será com "Elis & Tom, só tinha de ser com você", de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay.

A programação completa está disponível em https://vagaluna.it/agenda-brasil/agenda-brasil-milano/agenda-br asil-milano-2023/. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.