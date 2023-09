Filósofo italiano Gianni Vattimo morre aos 87 anos em Turim

Recentemente, a imprensa estrangeira apontou que Vattimo estaria sendo "explorado" por Caminada, de 38 anos. O italiano, que fazia uso de uma cadeira de rodas, estava envolvido em um processo judicial e, ainda assim, não se considerava vítima.

De acordo com um jornal espanhol, o Tribunal de Justiça de Turim teria condenado o ítalo-brasileiro a dois anos de prisão por supostamente ter enganado o parceiro e ter "induzido" Vattimo a se casar com ele com o objetivo de ficar com sua herança.

(ANSA).

