França reforça segurança na fronteira com Itália

"O único método de combater eficazmente esse tipo de invasão é fechar as fronteiras e tomar decisões sobre a repatriação dos imigrantes aos países de origem", disse Jaroslaw Kaczynski, líder do partido de extrema direita Lei e Justiça (PiS), que governa a Polônia.

Segundo o Ministério do Interior da Itália, o país já recebeu 130,6 mil deslocados internacionais via Mediterrâneo em 2023, quase o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado. (ANSA).

