França volta a recusar acolhimento de migrantes de Lampedusa

PARIS, 19 SET (ANSA) - O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, voltou a afirmar nesta terça-feira (19) que seu país "não acolherá migrantes" da ilha de Lampedusa, no sul da Itália, que enfrenta um aumento das chegadas de deslocados internacionais via Mar Mediterrâneo.

A declaração é dada um dia após sua visita a Roma, na qual se reuniu com seu homólogo italiano, Matteo Piantedosi, e prometeu ajuda à Itália, apesar das medidas de reforço da segurança na fronteira entre os países para controlar o fluxo de migrantes.