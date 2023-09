Gisele Bündchen revela que supera dificuldades com meditação

NOVA YORK, 19 SET (ANSA) - Por Gina Di Meo - Um ano após seu divórcio do astro do futebol americano Tom Brady, a supermodelo Gisele Bündchen falou sobre seu estado de saúde mental e como superou os momentos difíceis de sua vida e carreira, em entrevista à revista People.

A brasileira de 43 anos, que tem um histórico de lidar com ataques de pânico, ansiedade e depressão, teve que enfrentar vários períodos tumultuados nos últimos anos, primeiro com a pandemia de Covid-19, depois se mudando de Massachusetts para a Flórida e, finalmente, com o divórcio em outubro passado.