Guerra e migrantes serão 'coração' de viagem do Papa a Marselha

A novidade em relação aos encontros anteriores é que o evento contará com a participação dos jovens. O objetivo é "fazer crescer a cultura do encontro e do diálogo entre as novas gerações", ressaltou o diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, ao ilustrar o programa da viagem à imprensa.

A guerra também está no centro da discussão, tendo em mente a Ucrânia e a participação do bispo de Odessa, além das questões ambientais e problemas socioeconômicos que afetam toda a região.

Para Francisco, que na manhã desta terça-feira (19) foi rezar em Santa Maria Maggiore como sempre faz nas vésperas de cada partida, esta será a 44ª viagem internacional, enquanto que o número de países visitados continuam a ser 61, pois já tinha passado por França, em 2014, quando fez um discurso no Parlamento Europeu e no Conselho da Europa em Estrasburgo.

A primeira-ministra da França, Élisabeth Borne, dará as boas-vindas ao Papa em sua chegada a Marselha, no dia 22 de setembro, enquanto a reunião com o presidente Emmanuel Macron, será no sábado, dia 23.

O encontro entre os líderes é muito aguardado, tanto devido às questões sobre a crise migratória como para a discussão das ações a serem implementadas para esperar o fim da guerra na Ucrânia. Macron também assistirá a missa do religioso no estádio Velódrome de Marselha.

Os migrantes que morreram no mar estarão no centro da oração que o Papa recitará na tarde de sexta-feira (22) com representantes de outras religiões no Memorial dedicado aos marinheiros e migrantes perdidos no oceano.