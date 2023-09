Guerra e migrantes serão foco da viagem do Papa a Marselha

Um encontro muito aguardado, tanto pela questão dos migrantes quanto pelo debate sobre as ações a serem tomadas na esperança de um fim da guerra na Ucrânia.

Macron também participará da missa no Velodrome.

Os migrantes mortos no mar serão o foco das orações que o Papa recitará na tarde de 22 de setembro, juntamente com representantes de outras religiões, no Memorial dedicado aos marinheiros e migrantes desaparecidos no mar.

Como em cada viagem do Papa, haverá também um momento dedicado às 'periferias', ou seja, às pessoas mais necessitadas, com um encontro com as irmãs de Madre Teresa e uma representação das pessoas ajudadas por elas.

Por fim, uma curiosidade: o Papa Francisco será o primeiro Pontífice a visitar Marselha em quase 500 anos.

A última visita de um Papa à cidade francesa foi em 1533, quando o Papa Clemente VII, então Giulio de' Medici, chegou à cidade para o casamento do filho do rei Francisco I, o futuro rei Henrique II, com sua sobrinha, Catarina de' Medici. (ANSA).