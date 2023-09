Haddad fala em fechar o acordo UE-Mercosul

Em seu discurso na Universidade de Columbia, Haddad, no entanto, evitou citar explicitamente Milei, economista de orientação ultraliberal que prometeu romper com o Mercosul e não negociar mais com o Brasil.

O candidato de extrema direita lidera as pesquisas para as eleições, à frente do ministro da Economia argentino, Sergio Massa, que já teve vários encontros com Haddad. (ANSA).

