ITA esquenta os motores para o primeiro voo direto Roma-Rio

"Esse com o Rio é o terceiro voo direto da ITA a conectar a América Latina com a Itália. E esse é o segundo destino ativado no Brasil, depois de São Paulo. Em um território em que vivem 30 mil brasileiros de descendência italiana, essa iniciativa fazia falta", indicou o cônsul geral do Rio, Massimiliano Iacchini, falando no encontro.

Por sua vez, os secretários de Turismo do estado e da cidade do Rio, Gustavo Tutuca e Daniela Maia, destacaram o valor de trabalhar unidos e de maneira contínua para reforçar as relações; enquanto o diretor Aero Business do terminal, Patrick Fehring, observou: "A Itália, até agora, era o maior marcado sem voos diretos. Isso mudará no fim de outubro".

Também a partir de outubro, a nova coordenação entre o Galeão e o aeroporto doméstico Santos Dumont levará diversos voos nacionais ao terminal internacional, enriquecendo a oferta.

