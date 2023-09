Lazio empata com Atlético de Madrid em estreia na Champions

ROMA, 19 SET (ANSA) - A Lazio empatou por 1 a 1 com o Atlético de Madrid na estreia dos dois clubes no grupo E da Champions League nesta terça-feira (19), no Stadio Olimpico Tour, em Roma.

O clube espanhol sustentou o 1 a 0 conquistado aos 29 com Pablo Barrios, mas a equipe biancoceleste surpreendeu no último minuto dos acréscimos com um gol do goleiro Ivan Provedel, que foi para a área, cabeceou e empatou.