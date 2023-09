Lula encontra chanceler alemão e presidente da Áustria em NY

NOVA YORK, 19 SET (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (19) com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, às margens da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente; Esther Dweck, da Gestão; Margareth Menezes, da Cultura; e o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, também participaram do encontro.