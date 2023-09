Lula leva luta contra desigualdade à ONU e cobra países ricos

Segundo Lula, os países emergentes não querem repetir o modelo de desenvolvimento das nações ricas, baseado em "altas taxas de emissões de gases danosos ao clima".

"No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Estamos na vanguarda da transição energética, e nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo", afirmou o presidente, lembrando que o desmatamento na Amazônia caiu 48% nos primeiros oito meses de 2023.

Ucrânia e crise do multilateralismo - No discurso na ONU, Lula alertou que o multilateralismo "vem sendo corroído" e que a "representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável".

De acordo com o presidente, a ampliação do Brics buscará "acomodar a pluralidade econômica, geográfica e política do século 21, em prol de um comércio global mais justo".

Além disso, Lula destacou que o Conselho de Segurança da ONU "vem perdendo progressivamente sua credibilidade", situação que "decorre em particular da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime".

A declaração pode ser entendida também como uma referência implícita à Rússia, a qual Lula não mencionou durante o discurso.